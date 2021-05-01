وفاة معاون مباحث قسم كرداسة نتيجة أزمة قلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - توفي منذ قليل، النقيب مصطفى خليل، معاون مباحث قسم شرطة كرداسة، بمديرية أمن الجيزة، نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، وسادت حالة من الحزن على زملاءه بقسم كرداسة ومديرية أمن الجيزة، خاصة أنه كان يتمتع بالخلق الحسن والتفاني في عمله.

وشارك مصطفى خليل، ستوري قبل دقائق من وفاته، عبارة عن "آية قرانية" من سورة غافر هي، " غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3)".

كما شارك الشهيد الراحل دعاء للمتوفين وذلك قبل وفاته ببعض أيام قائلا " كانوا هنا ينتظرون شهر رمضان الكريم.. واليوم ينتظرون أبسط الدعوات منا ليسعدوا بها في قبورهم.. اللهم أرحم كل من رحلوا عنا".

يذكر أن النقيب مصطفى خليل، يبلغ من العمر ٢٥ عاما، وهو خريج كلية الشرطة دفعة ٢٠١٧ وعمل بأكثر من منصب بقطاع أمن الجيزة وعمل معاونا لمباحث كرداسة

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