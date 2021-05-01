الجيزة على صفيح ساخن.. تفحم منزل ومخزن قطن في الكيت كات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق هائل في منزل مكون من طابقين بمنطقة الكيت كات شمال الجيزة، السبت.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في منزل بشارع مراد خلف مسجد خالد بن الوليد.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ١٠ سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء هاني محمد.

وتبين نشوب الحريق في مخزن قطن امتد إلى قطعة أرض بها مخلفات ما أسفر عن امتداد النيران إلى منزل مكون من طابقين مجاور لهما.

وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وأمكن السيطرة على الحريق الذي أسفر عن تفحم المنزل والمخزن دون إصابات.

ويجري رجال الحماية المدنية بالجيزة عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وتم انتداب المعمل الجنائي للمعاينة.