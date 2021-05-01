السيطرة على حريق في الروض القديم بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

سيطرت الحماية المدنية في السويس، على حريق نشب في مخلفات داخل الروض القديم "المقابر"، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

كانت غرفة عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغا من المواطنين يفيد نشوب حريق داخل الروض القديم بالمنطقة المواجهة لمساكن الفرز دائرة قسم السويس.

ووجه قيادات الدفاع المدني سيارتين إطفاء لموقع الحريق للسيطرة على النيران، وأفادت المعاينة أن الحريق نشب في هيش وحشائش ومخلفات داخل الروض، وجرى السيطرة عليها قبل امتدادها لشواهد القبور إذ أن بعضها مصنوع من الأخشاب ومر عليها أكثر من 6 عقود.