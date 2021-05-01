شكرا لقرائتكم خبر عن «فايزر» تطلب الموافقة لتطعيم الأطفال بين 12 و15 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «فايزر» إنها تقدمت للحصول على الموافقة الأوروبية لمنح اللقاح للفئة العمرية بين 12 إلى 15 عاماً.

وقد تكون هذه أول موافقة على إعطاء لقاح ضد فيروس كورونا للأطفال؛ حيث من المتوقع أن تتم في وقت مبكر من شهر يونيو/حزيران، وفقاً لكبير العلماء وراء اللقاح.

وقدمت الشركة بالفعل جرعة معدلة من اللقاح للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً فأكثر، للموافقة عليها في الولايات المتحدة.

تستغرق العملية عادة بضعة أسابيع، وفي حال الموافقة، يمكن إعطاء اللقاحات الأولى للأطفال في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اعتباراً من يونيو.

وقال أوغور شاهين، مؤسس شركة بيونتيك الألمانية التي طورت لقاح فايزر، لمجلة ديرشبيغل: «يمكن للأشياء أن تتحرك بسرعة كبيرة الآن».

نتائج مبشرة

أضاف شاهين، أن دراسات الاختبار الأمريكية أظهرت أن اللقاح كان جيد التحمل لدى الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً فأكثر، ونتجت عنه استجابة عالية من الأجسام المضادة، مما يوفر حماية جيدة من «كوفيد- 19».

وفي حين أنه مصرح به للبالغين فقط في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، فقد تمت الموافقة عليه في الولايات المتحدة لمن هم في سن 16 عاماً فما فوق.

لقد اتفق صانعو اللقاحات الأربعة المعتمدة حالياً في الاتحاد الأوروبي (فايزر وموديرنا واسترازينيكا وجونسون لآند جونسون) على خطط للاختبار الشامل الذي سيكون ضرورياً قبل الموافقة على إعطائها للأطفال.

وعادة ما تتم الموافقة على اللقاحات بحذر، مع مراقبة التأثيرات في من هوم فوق 12 عاماً قبل إعطائها للأطفال الأصغر سناً.

فئات أخرى قيد الدراسة

الاختبارات جارية بالفعل حول تأثيرات لقاح «فايزر» على الأطفال الصغار، مع توقع النتائج الأولية في يوليو/تموز للفئة العمرية من 5 إلى 12 عاماً، وفي سبتمبر/أيلول للأطفال من ستة أشهر إلى أربع سنوات.

وقال شاهين: «إذا سارت الأمور على ما يرام، فبمجرد تقييم البيانات، يمكننا تقديم طلبات للموافقة على اللقاح للأطفال من الفئة العمرية ذات الصلة».

يذكر أن «فايزر» هو أول لقاح تمت الموافقة عليه في بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويتم الترحيب بالبروفيسور شاهين وزوجته اوزليم توريجي، اللذين عملا أيضاً على تطويره، كأبطال في ألمانيا.

في يناير/كانون الثاني، وبعد أسابيع من الموافقة على اللقاح للبالغين، شرع شاهين والدكتورة توريجي في تطوير نسخة آمنة للأطفال.

وفي حين أن مناعة القطيع بين البالغين قد تكون كافية لاحتواء الفيروس، كان شاهين قلقاً من خطر تطور نوع خطِر من الفيروس يهاجم الأطفال.

(وكالات)