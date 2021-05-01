شكرا لقرائتكم خبر عن الهند أكبر منتج للقاحات عالمياً تغلق مراكز التطعيم لنفاد المخزون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت السلطات الهندية إن جميع مراكز التطعيم في مدينة مومباي، العاصمة التجارية للبلاد، أغلقت أبوابها لثلاثة أيام بدءاً من أمس الجمعة، بسبب نقص اللقاحات، في حين سجلت البلاد زيادة قياسية يومية جديدة في الإصابات بكوفيد 19.

وكشفت بيانات وزارة الصحة الهندية، تسجيل 401911 إصابة جديدة أمس الجمعة، بينما زادت الوفيات 3498 في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ومع هذا، يعتقد خبراء طبيون أن العدد الفعلي للإصابات في ثاني أكبر دول العالم تعداداً، ربما يزيد على الأرقام الرسمية بخمس إلى عشر مرات.

ووفق إحصاءات «رويترز»، فقد زاد عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند بنحو 7.7 مليون إصابة منذ نهاية فبراير/شباط، عندما اشتدت الموجة الثانية من المرض، في حين أن الزيادة السابقة بنفس المقدار حدثت خلال ما يقرب من ستة أشهر.

وتواجه الهند أزمة عميقة؛ إذ تشهد المستشفيات ومشارح حفظ الجثث ضغطاً شديداً، فضلاً عن عجز في إمدادات الأدوية والأكسجين وفرض قيود مشددة على الانتقالات في أكبر المدن.

ولا تمتلك الهند، أكبر منتج للقاحات في العالم، مخزونات كافية لمواجهة الموجة الثانية الفتاكة من الجائحة، على الرغم من أن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تعتزم تطعيم جميع البالغين بدءاً من اليوم الأول من مايو/أيار.

ومنذ يناير لم يتم تطعيم سوى تسعة بالمئة فحسب، بجرعة واحدة من اللقاحات من سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.

وفي ولاية جوجارات، مسقط رأس مودي، قال مسؤولون، إن تطعيم من هم في الفئة العمرية بين 18 و45 عاماً سيبدأ بعد نحو أسبوعين، لأن الولاية تتوقع أن تتسلم اللقاحات بحلول ذلك الحين.

المساعدات الجوية

بدأت مساعدات عالمية تصل إلى الهند التي تجد صعوبة في التصدي لما وصفته بأنه كارثة إنسانية. ووصلت أول رحلة أمريكية تحمل أسطوانات ومنظمات أكسجين وأدوات للتشخيص السريع وكمامات (إن 95)، وأجهزة لقياس الأكسجين إلى العاصمة الهندية دلهي، أمس الجمعة.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على تويتر: «مثلما هبت الهند لمساعدتنا في وقت مبكر من الجائحة، فإن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل على نحو عاجل، لتقديم مساعدة إلى الهند وقت حاجتها». وتعهّدت أكثر من أربعين دولة بإرسال مساعدات طبية حيوية إلى الهند ويُرتقب وصول إمدادات من دول عدة في الأيام المقبلة.

الجاليات تتحرك

من إفريقيا إلى أستراليا، تتحرك الجالية الهندية في العالم لإرسال معدات طبية ومحاولة مساعدة أقربائهم في تلقي العلاج. ويقول يادو سينج، وهو طبيب قلب في أستراليا: «فقدتُ ثلاثة أفراد من محيطي».

ويتابع: «لا يمكن أن أعالج الناس وأنا موجود في أستراليا»، مضيفاً: «بدون رؤيتهم، يمكنني فقط إرشادهم ومساعدتهم ومنحهم الأمل».

(وكالات)