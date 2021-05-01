شكرا لقرائتكم خبر عن لودريان في بيروت الأربعاء سعياً لحلحلة الأزمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وكالات

أعلن مصدر قضائي، أمس الجمعة، أن الادعاء العام اللبناني فتح تحقيقاً بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بعد طلب قانوني سويسري زعم اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من البنك عبر شركة مملوكة لشقيق سلامة، فيما أكدت مصادر لبنانية أن وزير الخارجيّة الفرنسيّة جان إيف لو دريان، سيصل إلى بيروت الاربعاء المقبل في زيارة تستمرّ يومين في محاولة لإحداث خرق في جدار الأزمة الحكومية، خاصة وأن لودريان سبق أن حذر المسؤولين اللبنانيين من مغبة التأخير في تشكيل الحكومة، وقال: بدأنا، على أساس وطني، في تطبيق إجراءات تقييد الدخول إلى الأراضي الفرنسية ضد شخصيات ضالعة في الجمود السياسي الحالي أو ضالعة في الفساد، في وقت يتوقع أن تتحرك المشاورات والاتصالات بشأن الاستحقاق الحكومي بعد جمود طويل، وأن يجدد البطريرك الماروني بشارة الراعي مساعيه في محاولة لجمع الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد تسويق المبادرة السابقة لرئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقال مصدر قضائي كبير لرويترز إن مكاتب رجا الأخ الأصغر لرياض سلامة تم إغلاقها بالشمع الأحمر ومصادرة ما فيها من أجهزة كمبيوتر وملفات في إطار التحقيق.

من جانب آخر، ورغم أن السفارة الفرنسية قالت إن زيارة لودريان للبنان أمر لا يزال ضمن إطار الشائعات الإعلامية أكّد مصدر رسمي لبناني أن لودريان سيزور لبنان يوم الأربعاء المقبل، فيما يصل الوسيط الأمريكي من أجل ترسيم الحدود البحرية جون ديروشيه، خلال ٤٨ ساعة.

فرنجية يدعو للهدوء

في غضون ذلك، دعا رئيس ​تيار «المردة​» النائب السابق ​سليمان فرنجية​، في حديث اعلامي، أمس الجمعة، إلى الهدوء كما لو أن «العاصفة» آتية لا محالة، مذكّراً من نسي أو تناسى، بمجموعة استحقاقات هي ‏كفيلة بهدم ما تبقّى من الهيكل، ورأى أنه قبل رفع شعار«حقوق المسيحيين​»، ينبغي أن نستعيد ما أهدره أصحابها من هذه الحقوق، وهو ‏ما يحتاج ربما إلى سنوات ضوئية. ونصح فرنجية، ​الحريري بعدم الاعتذار، مؤكداً أهمية وجود حكومة، لأن وجودها ‏أفضل من عدمه، أما إذا كان المطلوب حكومة يتحكّم فيها رئيس التيار«الوطني الحر» النائب ​جبران باسيل​، فالأفضل البقاء من دون ‏حكومة.‏