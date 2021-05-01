شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يتظاهرون في الجزائر للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تظاهر آلاف في الجزائر العاصمة ،أمس الجمعة،للتنديد بتصاعد القمع الأمني والقضائي لنشطاء الحراك الشعبي،فيما أثارت مبادرة أطلقها سياسي جزائري لإطلاق سراح رجال أعمال متورطين في الفساد مقابل استرجاع أموالهم جدلاً كبيراً في البلاد،في حين يعتزم الجيش الجزائري ونظيره الروسي تنفيذ أول مناورات عسكرية مشتركة بينهما في مجال مكافحة الإرهاب في سبتمبر المقبل.

وهتف المتظاهرون بشعارات من بينها «أطلقوا سراح أبنائنا ليصوموا معنا في رمضان»، ودانوا «القضاء الخاضع لأوامر» السلطة.

ورغم حرارة الطقس، احتشد عدد كبير من المحتجين في «الجمعة 115» منذ انطلاق الحراك بعد أن منعت الشرطة الثلاثاء خروج تظاهرة للطلاب في العاصمة.

ورفع متظاهر شاب لافتة كتب عليها «الشرطة في كل مكان، والعدل غائب».

إلى ذلك أعاد عبد العزيز بلعيد، رئيس حزب «جبهة المستقبل» للواجهة مبادرة سبق وأن طرحها في برنامجه الانتخابي خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية 2019.

استرجاع الأموال

جاءت مبادرة بلعيد تحت عنوان «مصالحة مع رجال الأعمال لاسترجاع الأموال المنهوبة» من قبل المدانين في قضايا فساد ونهب المال العام والذين برزوا خلال عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومعظمهم من المقربين من عائلته خصوصاً شقيقه ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة.

وتضمنت المبادرة صفقة تمثلت في التفاوض مع رجال الأعمال المسجونين في قضايا الفساد بهدف استرجاع الأموال المنهوبة خارج البلاد مقابل صدور عفو عنهم وإطلاق سراحهم، في وقت صدرت أيضاً بحقهم أحكام بمصادرة جميع أملاكهم داخل وخارج البلاد.وأثارت مبادرة بلعيد جدلاً واسعاً في البلاد، وانقسم الجزائريون بين منتقد لها ومؤيد.

تعهد رسمي

لم تعلق الحكومة الجزائرية على المبادرة، إلا أن مراقبين استبعدوا أن توافق على المقترح الحزب، خصوصاً بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبد المجيد تبون والتي تعهد فيها باسترجاع الأموال المنهوبة بعد أن تلقت الجزائر ضمانات أوروبية بتسليمها.

من جهة أخرى، يعتزم الجيش الجزائري ونظيره الروسي تنفيذ أول مناورات عسكرية مشتركة بينهما في مجال مكافحة الإرهاب في سبتمبر المقبل.

ووفق ما كشف عنه موقع «ميناديفونس» المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية، فإن وحدات عسكرية ستشارك في المناورة رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب مع القوات الخاصة الروسية .

وهذه المرة الأولى التي سيشارك فيها الجيش الجزائري بمناورات عسكرية خارج حدوده. (وكالات)