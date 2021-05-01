شكرا لقرائتكم خبر عن حريق هائل بكنيسة مارمينا في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخليج: «القاهرة»

اندلع حريق هائل في مبنى كنيسة مارمينا بمنطقة العمرانية بالجيزة، مساء الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة باندلاع حريق في كنيسة بالعمرانية.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 5 سيارات إطفاء تحت إشراف نائبه هاني محمد.

وتبين بالفحص اندلاع الحريق في الطابق الثاني للكنيسة، ويعكف رجال الدفاع المدني على محاصرة ألسنة النيران ومنع خطر امتدادها إلى المنازل المجاورة.