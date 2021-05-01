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موازنة 2022/2021.. 24 مليار جنيه إيرادات متوقعة لهيئة التأمين الصحى

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القاهرة - سامية سيد - بلغت جملة الإيرادات المتوقعة بمشروع موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 2021/2022 نحو 24 مليارا و330 مليونا و700 ألف جنيه، مقابل نحو 20 مليارا و980 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2020/2021، بزيادة بلغت نحو 3 مليارات و350 مليونا و700 ألف جنيه.

وفى المقابل بلغت جملة التكاليف والمصروفات المتوقعة بمشروع موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى بمشروع موازنة الهيئة للسنة المالية 2021/2022 نحو 19 مليارا و330 مليونا و700 ألف جنيه، مقابل نحو 16 مليارا و280 مليون جنيه بموازنة العام الجارى 2020/2021، بزيادة بلغت نحو 3 مليارات و50 مليونا و700 ألف جنيه.

وبناءً على ما سبق فقد بلغ صافى ربح العام المتوقع بمشروع موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى بمشروع موازنة الهيئة للسنة المالية 2021/2022 نحو 5 مليارات جنيه، بزيادة بلغت نحو مليار و300 مليون جنيه عن العام المالى الجارى، حيث بلغ صافى ربح العام خلاله نحو 4 مليارات و700 مليون جنيه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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