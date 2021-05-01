شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شكيل اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح الدراسية وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقصد باللجنة فى القانون رقم 149 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، هي تلك اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية، وفيما يلى نستعرض تشكيل هذه اللجنة.

تشكل اللجنة بموجب قرار من الوزير المختص برئاسته أو برئاسة من يختاره، وبعضوية كل من:

1- نواب الوزير المختص.

2- أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

3- أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

4- رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات.

5- رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافى.

6- مدير عام البعثات للإشراف العلمى.

7- مدير عام البعثات للإشراف المالى.

8- ممثل عن الوزارة المختصة بشئون التخطيط.

9- ممثل عن وزارة المالية.

10- ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال عمل اللجنة على أن يكون من بينهم عضو قانونى.

- للجنة أن تستعين بمن تراه عند الاقتضاء لحضور جلساتها دون أن يكون له حق التصويت ، ولها أن تشكل لجانا فرعية من بين أعضائها أو من خارجها لممارسة بعض اختصاصاتها.

- تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية آراء أعضائها ، وعند التساوى فى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

- تكون قرارات اللجنة نافذة بمجرد اعتمادها من الوزير المختص.