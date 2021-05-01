شكرا لقرائتكم خبر عن «ديزني لاند» يستقبل الزوار بعد إغلاق 13 شهرا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتح متنزها ديزني لاند وديزني كاليفورنيا ادفنشر أبوابهما للضيوف أمس الجمعة، بعد إغلاق غير مسبوق استمر 13 شهرا، ورحبا بضيوف المتنزه للتنزه في الشارع الرئيسي يو اس ايه، وزيارة القصر المسكون والصراخ أسفل جبل سبلاش مع تراجع جائحة كوفيد 19- في الولاية.

وخلال تاريخ ديزني لاند، الممتد لـ 66 عامًا، تم إغلاق المتنزه الترفيهي لظروف قاسية عدة مرات فقط - بعد اغتيال الرئيس جون كينيدي وعقب زلزال نورثريدج عام 1994 ، على سبيل المثال - ولكن قبل أن يضرب الوباء الولايات المتحدة في مارس 2020 ، لم يحدث شيء مثل هذا من قبل. لم تتجاوز حالات الإغلاق السابقة أكثر من يوم واحد.

الآن، ومع وجود عدد كبير من تعديلات السلامة المتعلقة بفيروس كورونا، بدأت المتنزهات الترحيب بزوارها مرة أخرى.