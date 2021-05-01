شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير رقابي: زيادة ملحوظة في أعمال العنف بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر تقرير رقابي حكومي أمريكي نشر أمس الجمعة أنه «على الرغم من محادثات السلام الجارية، فإن العنف في أفغانستان ازداد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري».

ووفقا لتقرير المفتش العام الأمريكي الخاص لإعادة إعمار أفغانستان، فإن عدد ما يسمى بالهجمات التي يطلقها العدو- الهجمات التي الجماعات المسلحة مثل طالبان- ارتفع بنسبة 37 % تقريبًا خلال الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

وبالإضافة إلى ذلك، كانت الخسائر في صفوف قوات الأمن الأفغانية «أعلى بكثير» مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما زاد عدد الهجمات الداخلية على قوات الأمن بنسبة 82 % عن العام الماضي. وذكر التقرير أن هذا أدى إلى سقوط أكثر من ضعف الخسائر في الأرواح جراء الهجمات الداخلية.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان قد سجلت بالفعل زيادة بنسبة 29 % في الخسائر المدنية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقررت الولايات المتحدة، ودول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في منتصف أبريل سحب 9600 جندي دولي متبقين في أفغانستان بعد ما يقرب من 20 عامًا، وخلال الأسابيع الماضية، أعرب مسؤولون عسكريون أمريكيون مرارًا عن قلقهم بشأن ما إذا كانت قوات الأمن الأفغانية ستكون قادرة على الدفاع عن الحكومة دون دعم دولي.

وحذرت موسكو الجمعة، من أن انسحاب حلف شمال الأطلسي (ناتو) والولايات المتحدة يخلق وضعا خطيرا.

وقال نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن الروسي: «إن الولايات المتحدة تترك أفغانستان والشعب الأفغاني في وضع صعب للغاية، ازداد الوضع سوءا في الوقت الذي كانت فيه أمريكا في البلاد».

وأشار إلى أن الهجمات الإرهابية المستمرة والشبكة الأمنية الضعيفة ينذران بأخطار لكل من مواطني أفغانستان، وكذلك للدول المجاورة في حالة انتشار هذه المشكلات، كما أشار إلى التهديد من ازدهار تجارة المخدرات.

يشار إلى أن معظم المحللين الأمنيين لديهم أمل ضئيل في أن يتمكن الجيش من الصمود بعد مغادرة القوات الأمريكية بحلول 11 سبتمبر، كما هو مخطط حاليا.