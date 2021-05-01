شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القيادة المركزية الأمريكية: لن نغادر العراق قريبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، بقاء قوات بلاده في العراق، وأنها لن تغادر قريبا، وذلك بعد نحو أسبوع على تصريحات سابقة له أشارت إلى عدم وجود نية لدى واشنطن بالانسحاب من العراق في الوقت الحاضر.

وفي مقابلة ليلة الخميس، قال الجنرال كينيث ماكينزي: «إن قوات بلاده لن تغادر العراق»، مضيفا بحسب قناة «الحرة»: «نحن في العراق بناء على طلب الحكومة العراقية، ومستمرون في القتال ضد داعش بالتعاون مع التحالف (الذي تقوده واشنطن)».

وأشار إلى أن المعركة مع تنظيم «داعش» الإرهابي لم تنته بعد، قائلا: «أعتقد أننا لن نغادر العراق قريبا».

ولفت إلى أن مستقبل وجود قواتهم بالعراق سيتم تحديده من خلال المفاوضات مع الحكومة، معربا عن سعادته بأنشطة القوات الأمنية العراقية، وجهودها لحماية شركائهم في التحالف الدولي من الهجمات.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع العراقي، أمس الجمعة، نتائج العمليات العسكرية في محافظتي الأنبار وكركوك.

الوزارة قالت في بيان: «إن قيادة عمليات الجزيرة نفذت واجب بحث وتفتيش للمناطق المحصورة بين شرق نهر الفرات وغرب بحيرة الثرثار، نتج عنه العثور على (20) لترا من مادة TNT وعدد (3) عبوات أسطوانية، و(2) مسطرة تفجير».

وبحسب «السومرية نيوز»، أضاف البيان: «ونفذت قوة من القيادة المشتركة كركوك عملية أمنية في المحافظة، نتج عنها العثور على كدس (3) أسلحة 14.5، وسلاح 12.7، و(7) عبوات ناسفة محلية الصنع، و(13) هاون 60 ملم، و(16) صاروخا، و(3) صواريخ ستريلا، وصاروخين قاذفة RBG7، وهاون 82 ملم، و(6) قذائف مدفع نمساوي».