شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يضرب تجمعات للميليشيات غرب مأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تكبّدت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، الخميس، خسائر بشرية ومادية كبيرة في جبهات القتال غرب محافظة مأرب، بنيران قوات الشرعية والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية. بحسب ما نشره موقع الجيش اليمني أمس الجمعة.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة: إن أبطال الجيش الوطني نفّذوا كميناً محكماً استهدف مجموعة من عناصر الميليشيات الحوثية في جبهة المشجح، وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 17 حوثيًّا بين قتيل وجريح.

وأشار إلى أن الجيش الوطني استعاد أسلحة متوسطة وخفيفة وكمّيات من الذخائر كانت بحوزة تلك العناصر.

وفي جبهة الكسارة، استهدفت مدفعية الجيش الوطني تجمعات وتحركات للميليشيات الحوثية وألحقت بها خسائر بشرية ومادية، منها إعطاب عربة مدرعة وتدمير عدد من الأطقم وسقوط من كانوا على متنها بين قتيل وجريح.

وفي السياق، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات تجمعات وتعزيزات للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة غرب مأرب، وأسفر القصف عن تدمير عدد من العربات والأطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها.