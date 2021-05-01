شكرا لقرائتكم خبر عن بطش الشرطة التركية في مرمى نيران الانتقادات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتواصل الضربات القوية للنظام التركي بقيادة أردوغان كان آخرها ثورة الغضب العارمة بين الأتراك، إثر انتشار مقطع فيديو خلال الساعات الأخيرة لشرطي يضغط على عنق متظاهر بـ«ركبته» في سيناريو مشابه لتورط الشرطة الأمريكية بمقتل المواطن جورج فلويد.

وسجل أحد المتظاهرين مقطع الفيديو في أثناء تصدي الشرطة بعنف لمتظاهرين في تجمعات نقابية في مدن كبرى بمناسبة يوم العمال المصادف الأول من مايو، وشهدت بعض هذه المظاهرات اشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الأمن.

وحمَّل النائب عن حزب العمال التركي في هاتاي، باريش أتاي، مسؤولية ما جرى إلى وزير الداخلية سليمان صويلو بعد تعامل رجال الأمن العنيف مع المتظاهرين السلميين.

كان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أعرب عن «القلق البالغ» للاتحاد الأوروبي حيال انتهاكات تركيا لحقوق الإنسان، وقال إن «دولة القانون واحترام الحقوق الأساسية هما قيمتان أساسيتان للاتحاد الأوروبي».

كما شدّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على ضرورة أن تحترم تركيا حقوق الإنسان، معربة عن أسفها لانسحاب أنقرة من «اتفاقية إسطنبول» لمكافحة العنف ضد المرأة. وقالت فون دير لايين: «أنا قلقة للغاية لانسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول، إنه مؤشر سيئ».

يأتي هذا فيما تواصل حكومة «العدالة والتنمية» برئاسة أردوغان التنكيل والانتهاكات المستمرة ضد المعارضين، ما جعل أنقرة تتصدر قائمة الدول التي يتعرَّض شعبها لانتهاك حقوق الإنسان، حيث ازدادت الانتهاكات العام الماضي بنسبة 20 % عن العام الذي سبقه.

وتشير تقارير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى استمرار عمليات التعذيب وسوء المعاملة والمعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة في مقرات الشرطة والسجون التركية، فضلا عن عدم وجود أي تحقيق عادل.