مصر.. وفاة الفريق أحمد شفيق حقيقة أم شائعة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، اليوم الجمعة، أنباء حول وفاة مرشح الرئاسة المصري السابق، الفريق أحمد شفيق.

ونفى شفيق بنفسه هذه الشائعة، وأكد في اتصال هاتفي مع موقع "مصراوي": "أنا كويس وزي الفل مفيش أي مشكلة".

كما أكدت دينا عدلي حسين، محامية الفريق أحمد شفيق، أنه "بصحة جيدة، وتناول وجبة الإفطار مع عائلته وهو في أفضل حال"، بحسب قولها.

وفي سياق متصل، نفت مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق شائعة وفاته لبوابة "أخبار اليوم" المصرية، وأكدت أنه بحالة صحية جيدة وهو موجود في منزله ولا صحة لهذه الشائعة.

وانتقدت المصادر المقربة هذه الشائعات، ووصفتها بـ"السخيفة"، وتثير البلبلة والقلق.

الفريق أحمد محمد شفيق زكي وشهرته أحمد شفيق من مواليد 25 نوفمبر من عام 1941هو رئيس وزراء مصر منذ 29 يناير 2011 إلى 3 مارس 2011، وقبل رئاسة مجلس الوزراء كان وزيرًا للطيران المدني وذلك منذ عام 2002.

ترشح كمستقل لانتخابات الرئاسة المصرية 2012، ولكن لجنة الانتخابات استبعدته بموجب قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف باسم قانون العزل السياسي الذي صدّق عليه المجلس العسكري في 24 أبريل 2012، ثم أعادته بعد يومين بعد أن طعن أمام اللجنة على القانون مستنداً إلى أن القانون الجديد غير دستوري.

ولكنه خسر الانتخابات بعد خوض جولة الإعادة أمام محمد مرسي مرشح الإخوان، ثم أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية 2018، إلا أنه تراجع عن ذلك القرار لاحقا.

يشار إلى أن الفريق أحمد شفيق نال هو و2 آخرين البراءة أخيرا في قضية اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"جمعية خدمات مصر الجديدة الأهلية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكما ببراءة أحمد شفيق وآخرين، عام 2013، في القضية، وطعنت النيابة العامة أمام محكمة النقض، والتي قبلت طعن النيابة، وأمرت بإعادة المحاكمة.

ونسب قاضي التحقيق للمتهمين بصفتهم موظفين عموميين، ارتكاب جرائم الإضرار عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران.