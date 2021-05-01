مقتل ضابطين عراقيين وإصابة 4 بتفجير شمالي بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بمقتل ضابطين في الجيش العراقي وإصابة أربعة آخرين بتفجير عبوة ناسفة استهدفت دورية تابعة لهم شمالي بغداد.

وقال المصدر، في حديث لـ"الخليج 365"، إن "عبوة ناسفة انفجرت في دورية تابعة للجيش ضمن قضاء الطارمية شمال بغداد".

وأضاف المصدر أن "الانفجار تسبب بمقتل ضابطين من الجيش وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة".

وأشار المصدر إلى أن "قوة أمنية هرعت إلى مكان الحادث وأخلت القتلى والمصابين فيما نفذت قوة أخرى عملية دهم وتفتيش بحثا عن الجناة".

ولاحقا، أصدرت خلية الإعلام الأمني، التابعة للجيش العراقي، بيانا أوضحت فيه تفاصيل التفجير الذي استهدف دورية للجيش العراقي.

وذكرت الخلية أن التفجير أسفر عن "استشهاد 4 مقاتلين بتفجير عبوة ناسفة في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد" .



وفي وقت سابق، مساء اليوم الجمعة، أصيب جندي بهجوم لداعش بقذائف الهاون وأسلحة القنص، شرقي صلاح الدين.

وذكر المصدر، لـ"الخليج 365"، إن "عناصر داعش هاجمت نقاطا مرابطة تابعة للفوج الثالث لواء مغاوير عمليات صلاح الدين في قرية (زنجيلي) على الطريق الرابط بين تكريت وطوزخرماتو بأسلحة القناصة وقذائف الهاون".

ولفت إلى أن "الهجوم أسفر عن إصابة جندي، فيما حضرت تعزيزات عسكرية على الفور وتمكنت من السيطرة على الموقف".

وتشهد مناطق شرقي صلاح الدين هجمات مستمرة بسبب وقوعها بين مناطق وبؤر ساخنة لداعش بين تلال حمرين وحدود ديالى وكركوك.

وفي تطور منفصل، أفاد مصدر أمني في ديالى، شرق العاصمة بغداد، "باختطاف عناصر داعش شخصين في منطقة القاية بقضاء خانقين".

وأضاف أن "مسلحي التنظيم قاموا بعدها بشن هجوم على النقاط التابعة للفوج الثاني - لواء 19 - فق5 في منطقة القاية".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على داعش باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

