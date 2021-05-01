أوروبا تلوح بـ"إجراءات مناسبة" ردا على عقوبات روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوروبا تلوح بـإجراءات مناسبة ردا على عقوبات روسيا

السبت 1 مايو 2021

الخليج 365

لوح الاتحاد الأوروبي، الجمعة، باتخاذ "إجراءات مناسبة" ردا على عقوبات روسية طالت 8 مواطنين أوروبيين بينهم رئيس البرلمان.



وندد التكتل في بيان بالقرار الروسي "غير المقبول" و"غير المبرر"، متحدثا عن "إجراءات مناسبة" ردا على هذه العقوبات.

وأوضح الاتحاد الأوروبي "نحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات المناسبة ردا على قرار السلطات الروسية".

فيما رئيس البرلمان الأوروبي، دافيد ساسولي، الذي طالته العقوبات على موقع "تويتر ": "يبدو أنني غير مرحب بي في الكرملين".

وأضاف: "أي عقوبة أو ترهيب لن تمنع البرلمان الأوروبي أو تمنعني من الدفاع عن حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية.. التهديدات لن تسكتنا".

وفي وقت سابق اليوم، قالت الخارجية الروسية إنها منعت 8 مسؤولين أوروبيين من دخول الأراضي الروسية بينهم رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ماريا ساسولي، وذلك ردا على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار في توتر جديد بين موسكو والغرب.

وأشارت الخارجية الروسية في بيان إلى أن "الاتحاد الأوروبي يواصل سياسته القائمة على قيود أحادية غير مشروعة تستهدف مواطنين ومنظمات روسية".

وفي مارس آذار الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد 4 مسؤولين روس كبار على خلفية الضلوع في اعتقال المعارض أليكسي نافالني.