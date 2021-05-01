للضغط على إثيوبيا.. دعوة من السودان لقادة الدول الإفريقية بشأن سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

دعت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، القادة الأفارقة والاتحاد الأفريقي للضغط على إثيوبيا للوصول لاتفاق ملزم بين الأطراف الـ3 في مفاوضات سد النهضة، وذلك خلال الجولة الأفريقية التي تقوم بها المهدي لشرح موقف بلادها من الأزمة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وأكدت المهدي الجمعة على موقف السودان في ملف سد النهضة، والذي يطالب بتوسعة الآلية برئاسة الاتحاد الأفريقي لحرص الخرطوم على مفاوضات منتجة.

إلى ذلك أصدرت وزارة الخارجية السودانية بياناً صحافياً الجمعة تستنكر فيه تصريحات مسؤولين إثيوبيين حول الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

وقالت إن "ادعاء إثيوبيا أن الاتفاقيات إرث استعماري لا يعتد به هو مغالطة للوقائع التاريخية"، معتبرة أن "تنصل إثيوبيا من الاتفاقيات يسمم مناخ العلاقات الدولية". وأضافت أن "تنصل إثيوبيا الانتقائي عن الاتفاقيات الدولية لأسباب سياسية محلية نهج مضر ومكلف"، مشددة على أن "نهج إثيوبيا لا يساعد على التواصل لاتفاق مقبول لكل الأطراف".

يذكر أن إثيوبيا كانت اعتبرت أن مؤامرات تحاك ضدها في مسألة سد النهضة.