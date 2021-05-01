بالصور.. انطلاق فعاليات قداس الجمعة العظيمة بكاتدرائية السمائيين في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

انطلقت مساء اليوم الجمعة فعاليات قداس الجمعة العظيمة داخل كاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ، وسط إجراءات احترازية مشددة، بحضور العشرات من أقباط مدينة شرم الشيخ، وعدد من السائحين.

وترأس الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، ورئيس دير القديس موسى النبي، قداس اليوم الجمعة، والمعروف بالجمعة العظيمة أو جمعة الآلام، لأداء الصلوات والطقوس المختلفة، بحضور نسبة 25% فقط من إجمالي سعة كاتدرائية السمائيين.

وشددت الكنسية على اتباع الإجراءات الاحترازية بداية من دخول الكنيسة عبر بوابة التعقيم الخاصة بها، وقياس درجة الحرارة، بجانب ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي لضمان عدم الإصابة بفيروس كورونا.

وشددت مديرية أمن جنوب سيناء، حملات تأمين كنائس المحافظة خلال قداس الجمعة الحزينة، عبر الدفع بأفراد الشرطة إلى محيط الكنائس، إلى جانب توفير مدرعات، وعدد من سيارات الإطفاء، بالإضافة إلى تواجد خبراء المفرقعات بكل كنيسة للتمشيط المستمر لضمان توفير المناخ الآمن للأقباط خلال أداء الصلوات والقداس.

جدير بالذكر أن أقباط جنوب سيناء يواصلون احتفالاتهم المختلفة بأسبوع الآلام الذي بدأ بأحد الشعانين أو أحد السعف، وينتهى يوم الأحد المقبل بعيد القيامة المجيد ويليه شم النسيم.