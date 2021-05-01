واشنطن: محادثات الاتفاق النووي «في منطقة غير واضحة»

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (رويترز)

اعتبر مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أمس، أن المفاوضات غير المباشرة في فيينا بشأن عودة واشنطن وإيران إلى الالتزام بالاتفاق النووي تقف «في منطقة غير واضحة».

وقال سوليفان في منتدى أمني: «لن أصف مستوى المفاوضات في هذه المرحلة، لأنها في منطقة غير واضحة».

وأضاف قائلاً: «لمسنا رغبة من كل الأطراف، ومنهم الإيرانيون، في الحديث بجدية عن تخفيف العقوبات، وعن العودة إلى الاتفاق النووي، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الرغبة ستسفر في نهاية المطاف عن اتفاق في فيينا».