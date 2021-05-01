خسائر بشرية ومادية كبيرة للحوثيين في مأرب

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

تكبّدت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، خسائر بشرية ومادية كبيرة في جبهات القتال غرب محافظة مأرب، بنيران الجيش اليمني ومقاتلي القبائل وغارات طيران تحالف دعم الشرعية.

وقال مصدر عسكري: إن الجيش اليمني نفّذ كميناً محكماً استهدف مجموعة من عناصر الميليشيات الحوثية في جبهة «المشجح»، وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 17 حوثياً بين قتيل وجريح.

وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش استعادت أسلحة متوسطة وخفيفة وكمّيات من الذخائر كانت بحوزة تلك العناصر.

وفي جبهة «الكسارة»، استهدفت مدفعية الجيش تجمعات وتحركات للميليشيات الحوثية وألحقت فيها خسائر بشرية ومادية منها إعطاب عربة مدرعة وتدمير عدد من الأطقم وسقوط من كانوا على متنها بين قتيل وجريح.

وفي السياق، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات تجمعات وتعزيزات للميليشيات في مواقع متفرقة غرب مأرب، وأسفر القصف عن تدمير عدد من العربات والأطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها.

إلى ذلك، دعا محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي أبناء المحافظة واليمن بشكل عام إلى النفير ومساندة الجيش اليمني حتى القضاء على ميليشيات الحوثي الإرهابية. وأكد اللواء العكيمي خلال ترؤسه لقاءً موسعاً ضم قيادات السلطة المحلية وعدداً من وجهاء وأعيان قبائل «دهم»، على التعبئة في صفوف أبناء الجوف استجابة لدعوة محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة لمحاربة ميليشيات الحوثي.

وقال محافظ الجوف: إن «مأرب جمعت كل اليمنيين وهي اليوم تلبي دعوة النفير العام في مواجهة المشروع الإيراني، وستكون منطلقاً لتحرير اليمن وإعادة التاريخ العظيم»، كما دعا جميع أبناء الجوف إلى «النفير لدحر الميليشيات التي أصبحت لعبة بيد إيران وتحرير كامل تراب اليمن منها». وأضاف العكيمي: «لا قول إلا قول الميدان وما خرجنا من بيوتنا إلا لنعود إليها أحراراً».

وفي السياق، لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم وجُرح آخرون، باشتباكات وضربات مركزة على ثكنات وأوكار وأهداف متحركة جنوب الحديدة.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأنه تم رصد تحركات مكثفة للميليشيات والدفع بالعشرات من عناصرها من جهة الحدود الإدارية لمديرية «الجراحي» صوب خطوط التماس شمال غرب مدينة «حيس»، وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح، مؤكداً أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في القطاع الغربي لمدينة «حيس» اشتبكت مع عناصر الميليشيات وحققت إصابات مباشرة في الأهداف المرصودة بضربات موجعة ومركزة أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية وإجبار البقية على الفرار مذعورين، كما أكد تدمير عربة تحمل سلاح رشاش ومصرع من على متنها.

يُشار إلى أن الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران تستهدف بشكل متواصل وممنهج مدينة «حيس» ذات الكثافة السكانية الكبيرة بقصف مدفعي وبالأسلحة الرشاشة بهدف إقلاق أمن وسكينة الأهالي وإجبارهم على النزوح مجدداً.

في غضون ذلك، أكد قائد اللواء 17 مشاة بمحور محافظة تعز، العميد الركن عبدالملك الأهدل، أن المعارك التي يخوضها الجيش اليمني في جبهتي «مقبنة» و«الكدحة» في الريف الغربي، مصيرية ومهمة. كما أكد أن الجيش يسعى من خلالها إلى تطهير كل المناطق الجبلية في الجبهتين، وصولاً إلى منطقة «البرح» من أجل فك الحصار المفروض من قبل ميليشيات الحوثي على السكان.

ولفت إلى أنه خلال الأيام الماضية فقدت الميليشيات عشرات القادة الميدانيين في صفوفها، إضافة إلى تدمير عدد من الأطقم والآليات العسكرية والأسلحة.

وشدد العميد الأهدل على أن التقدم الميداني كبير جداً في أرياف المحافظة الواقعة جنوب غربي البلاد، مضيفاً أن المناطق التي تم تحريرها بتعز استراتيجية ومهمة، وفيها تلقت الميليشيات الحوثية خسائر فادحة بشرياً وفي العتاد والسلاح.

وأوضح القائد العسكري أن لا صحة للحديث عن توقف المعارك في جبهة «مقبنة» وأرياف تعز الغربية والجنوبية، مضيفاً أن الجيش يخوض مواجهات ضد ميليشيات الانقلاب بشكل مستمر، سواء في «مقبنة» أو في «جبل حبشي» أو «الأحكوم».