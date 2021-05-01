معارك بين الجيش والمتمردين في تشاد

ابوظبي - سيف اليزيد - نجامينا (أ ف ب)

دارت معارك في غرب تشاد بين القوات الحكومية ومتمرّدين، أكّد في أعقابها الجيش أنّه دمّر رتلاً للمتمرّدين في حين خسرت قواته مروحية بعدما تحطّمت بسبب «عطل فنّي»، في يوم وصول بعثة الاتحاد الإفريقي للتحقيق إلى نجامينا «للتحقيق في الوضع السياسي والأمني».

وأعلن الجيش التشادي، أمس، الذي أكد أنه «تمكن من شل حركة» رتل من المتمردين، تحطم مروحية بسبب «عطل فني»، في بيان موقع باسم المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم منذ وفاة الرئيس إدريس ديبي اتنو قبل عشرة أيام.

ولم يحدد الجيش الخسائر البشرية في هذا الحادث.

من جهتهم، أكد متمردو جبهة التناوب والوفاق في تشاد، الذين يشنون هجوماً ضد النظام منذ 11 أبريل، أمس الأول، أنهم «دمروا» المروحية.

وجرت الاشتباكات في منطقة نوكو عاصمة منطقة شمال كانيم على بعد أكثر من 300 كيلومتر شمال العاصمة نجامينا.

وتدور معارك منذ منتصف أبريل بين الجيش وجبهة التناوب والوفاق في منطقة كانيم الصحراوية في غرب تشاد، على طول الحدود مع النيجر وفي منتصف الطريق بين بحيرة تشاد وتيبستي شمال البلاد.

ووعدت الجبهة «بالسير» إلى العاصمة نجامينا، حيث وصلت «بعثة لتقصي الحقائق» تابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي، أمس الأول، للبحث في «الوضع السياسي والأمني» في البلاد.

وقال الاتحاد الإفريقي في بيان: إن هذه المهمة التي تستغرق سبعة أيام هدفها «دراسة الاستراتيجيات التي تهدف إلى تسهيل العودة السريعة إلى النظام الدستوري والحكم الديموقراطي».

ومنذ وفاة إدريس ديبي، تولى المجلس العسكري السلطة في تشاد، برئاسة محمد إدريس ديبي نجل الرئيس الراحل، الذي يعد الرجل القوي الجديد للبلاد، وإلى جانبه 14 جنرالاً جميعهم كانوا موالين لوالده.