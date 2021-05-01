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فرنسا تؤكد الدعم الأوروبي الكامل لإجراء الانتخابات الليبية

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ابوظبي - سيف اليزيد - باريس (وكالات)

جدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان دعم بلاده للسلطة التنفيذية الموقتة في ليبيا، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو، مشيراً إلى أن الأوروبيين يتحدثون بصوت واحد بشأن الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
وقال لودريان في بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، إن «باريس تدعم المؤسسات الموقتة التي تم اختيارها»، مضيفاً «مصممون جداً على مساعدة الليبيين في استعادة استقلالهم الوطني من خلال إعادة إنشاء الهيئات المؤسسية الشرعية والتأكد من أنها قادرة على تحقيق الأمن».
وأضاف «نتشارك زاوية كاملة، ونفس التقدير، مع العلم أن هناك حاجة ملحة لاحترام التزامات بعضنا البعض التي تم الاتفاق عليها عندما تم التدخل لوقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، ثم عندما تقرر تشكيل الحكومة الجديدة في إطار ملتقى الحوار السياسي الليبي».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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