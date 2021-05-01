محمد بن سلمان يبحث مع مبعوث أميركي جهود حل الأزمة اليمنية

ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (وكالات)

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس، المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، واستعراض الجهود المشتركة المبذولة بشأن الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».

وكانت السعودية قد أعلنت الشهر الماضي عن مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل في اليمن، عبر الوقف الشامل لإطلاق النار، وفتح مطار صنعاء لعدد من الرحلات وإدخال السفن للحديدة ، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.