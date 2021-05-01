9 آلاف انتهاك «حوثي» للتعليم في الجوف

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

رصد تقرير حقوقي ارتكاب ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران حوالي 9 آلاف انتهاك بحق التعليم في محافظة الجوف.

وأفاد التقرير الذي نشرته لجنة الحقوق والإعلام في محافظة الجوف، بأنه تم رصد 8 آلاف و998 انتهاكاً بحق التعليم في المحافظة خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتى مارس2021، مشيراً إلى أن انتهاكات التعليم خلال الفترة المذكورة في تزايد في ظل تدهور التعليم بالمديريات التي تسيطر عليها الميليشيات في المحافظة.

كما تستمر ميليشيات الحوثي باستهداف ممنهج للعملية التعليمية من تفجير وإحراق للمدارس بصورة متعمدة، واستخدامها للأعمال العسكرية ومخازن للأسلحة، والتعسفات ضد الكوادر التربوية.

وتنوعت الانتهاكات المرصودة ما بين قتل واعتداءات وتعذيب واعتقالات ونهب للمساعدات الإنسانية وتجنيد الأطفال من المدارس ونزوح وتشريد التربويين وحرمان الطلاب من التعليم وتفجير للمنازل والمدارس واقتحام ونهب للمؤسسات التعليمية. وبلغت حالات القتل 9 واستهدفت التربويين، فيما بلغت حالات الاعتداء الجسدي والتهديد 174. كما سجل فريق الرصد 750 حالة اختطاف وإخفاء قسري، وتم رصد 25 حالة تعذيب وحشي في سجون ميليشيات الحوثي، و463 حالة نزوح وتشريد قسري للتربويين، و17 تفجيراً لمنازل التربويين والمعلمين.