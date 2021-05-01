واشنطن: وجودنا في العراق بطلب بغداد ولن نغادر قريباً

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد) - أكد قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال كينيث ماكنزي، أمس، أن قوات بلاده لن تغادر العراق في الوقت القريب، مشيراً إلى أن القوات الأميركية موجودة في العراق بناء على طلب الحكومة العراقية.

وقال ماكينزي في تصريحات صحفية: «إن القوات الأميركية ستواصل قتال تنظيم داعش بالتعاون مع التحالف الدولي»، مضيفاً: «إن هذه المعركة لم تنته بعد».

وأثنى ماكنزي على دور الجيش العراقي الذي انطلق ليتولى «موقعاً قيادياً»، على حد وصفه، وقال: «إن العراقيين يقاتلون بأنفسهم، لقد تحولت مهمتنا من قتال مباشر إلى دعم أكبر ولتدريبهم، ونحن بعيدون عن القتال على الأرض، هذا هو الموقف الذي نريد أن نراه يتطور».

وأوضح ماكنزي أن «مستقبل القوات الأميركية في العراق سيحُدد من خلال المفاوضات مع حكومة العراق»، مضيفاً: «لا أعتقد أننا سنغادر العراق قريباً».

ولفت الجنرال الأميركي إلى «دور الحكومة العراقية في اتخاذ إجراءات للدفاع عن القوات الأميركية وقوات التحالف»، موضحاً: «أنا سعيد بأنشطة القوات الأمنية العراقية، وبحمايتهم لشركاء التحالف من الهجوم، وهذه مسؤولية حكومة العراق، وأنا سعيد بأنها تتولى هذه المسؤولية بنجاح، وإن لم تنجح دائماً».

إلى ذلك، أكدت وزارة الداخلية العراقية، أمس، إعفاء مدير الاستخبارات الأمنية في محافظة ديالى، بسبب إخفاقه بالقيام بواجباته تجاه إدارة الأزمة ومواجهة عمليات تنظيم «داعش» في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقالت الوزارة في بيان: إنها أوكلت إلى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات منصب مدير استخبارات محافظة ديالى إضافة إلى منصبه.

وذكر البيان أن محافظة ديالى شهدت خروقات أمنية، بينها تفجير عبوات ناسفة، تؤثر على السلم المجتمعي، مشيرة إلى أن الأجهزة المعنية وجدت إخفاقاً واضحاً في الجهد الاستخباري، وعدم قدرة مدير استخبارات المحافظة على القيام بواجبه وفق المطلوب.

وأوضح البيان أن جهاز الاستخبارات في ظل القيادة الجديدة، تمكن من اعتقال 12 من عناصر «داعش» وتدمير العديد من الأوكار وضبط أسلحة متنوعة وعبوات ناسفة.