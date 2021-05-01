البنتاغون: النزاع بين الولايات المتحدة والصين ليس حتمياً

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 مايو 2021 01:10 صباحاً - منذ 52 دقيقة

أوضحت وزارة الدفاع الأميركية أنها لا تعتبر اندلاع نزاع بين الولايات المتحدة والصين أمراً حتمياً لا مفر منه.

وقالت النائبة الأولى لوزير الدفاع الأميركي، كاتلين هيكس، خلال ندوة افتراضية نظمها معهد أسبينس، ردا على سؤال حول هذا الموضوع: “لا، لا أعتقد أن هذا أمر حتمي”.

وشددت هيكس مع ذلك على أن تفادي نشوب نزاع يتطلب من الولايات المتحدة “عرض المصداقية والثقة بقواتها المسلحة”، وأشارت إلى أن ضمان الأمن الوطني يجب أن يتم بالدرجة الأولى عن طريق الجهود الدبلوماسية.

وتابعت المسؤولة الأميركية أن “هناك مجالات كثيرة ستشهد منافسة بين الولايات المتحدة والصين، لكن ثمة إمكانيات للتعاون” ستسهم في تفادي النزاع.