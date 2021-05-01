رسمياً… محمود عباس يصدر مرسوماً بتأجيل الانتخابات الفلسطينية

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 مايو 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، مرسوما بتأجيل الانتخابات الفلسطينية رسميا، على خلفية رفض إسرائيل إجراءها في مدينة القدس الشرقية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا): “أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس مرسوما أجّل فيه إجراء الانتخابات العامة التي تمت الدعوة لها في 15/1/2021، وذلك بعد منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التحضير للانتخابات وإجرائها في القدس المحتلة”.

وأوضحت أن القرار جاء “على ضوء قرار اجتماع القيادة الفلسطينية الموسع، الذي شمل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة “فتح”، وقادة فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وشخصيات وطنية”.