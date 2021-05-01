15 حالة وفاة جديدة في بريطانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 مايو 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

سجلت وزارة الصحة البريطانية 2381 إصابة جديدة و15 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

في السياق، كشفت بيانات حكومية بريطانيا أن تهديد فيروس كورونا، تم القضاء عليه تقريبا في ثلث البلاد، على الرغم من أن الجميع لا يزالون يخضعون لقيود إغلاق قاسية، موضحة أن حوالي 22 مليون شخص يعيشون في مناطق في جميع أنحاء المملكة المتحدة حيث لم تسجل أي حالة وفاة بكورونا في شهر نيسان.

ويظهر تحليل أجرته هيئة الإذاعة البريطانية سابقاً أن بعض المناطق لم تسجل أي حالة وفاة، وقد سجلت منطقة بليموث آخر حالة قبل 57 يوما، أما في أكسفورد ومايدستون وكينت، فآخر حالة وفاة سجلت قبل شهرين، وتظهر الإحصاءات التي تصل حتى 29 نيسان أنه خلال الشهر الحالي، تم الإبلاغ عن أقل من 600 حالة إصابة، مقارنة بأكثر من 30 ألفا خلال نفس الفترة في كانون الثاني.