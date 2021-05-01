محمد الفلاح - هجوم خاطف للجيش اليمني في مأرب.. والحوثي ينزف من الخسائر

السبت 1 مايو 2021

أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني، الجمعة، تنفيذ عملية هجومية ضد ميليشيات الحوثي غرب محافظة مأرب شرق البلاد.



ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله إن "وحدة من قوات الجيش الوطني نفذت هجوماً خاطفاً استهدف قدرات ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة المشجح وألحقت بها خسائر مادية كبيرة".

كما تمكن الجيش الوطني من تدمير العيارات والمدفعية المعادية بجبهة المشجح، بحسب المصدر، الذي أكد مصرع كل طاقمها من العناصر الحوثية.

إلى ذلك عادت قوات الجيش الوطني إلى مواقعها السابقة بعد نجاحها في تنفيذ الهجوم خلف خطوط النار.

خسائر بشرية ومادية

وفي وقت لاحق استهدفت مدفعية الجيش الوطني تجمعات ميليشيات الحوثي وكبدتها خسائر في العتاد والأرواح.

كما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى الجبهات الغربية، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات.

ونشر المركز مقطع فيديو لجانب من المعارك التي يخوضها الجيش الوطني ضد الحوثيين في جبهة المشجح غرب مأرب.

يذكر أن قوات الجيش الوطني كانت أعلنت الخميس مصرع وإصابة 17 عنصراً حوثياً في كمين محكم استهدف مجموعة في جبهة المشجح.