شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل ينعى وفاة البرلمانى السابق محمد وهب الله: دافع عن حقوق العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المحاسب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، ورئيس مجلس إدارة نادى المصرى القاهرى، وفاة محمد وهب الله عضو مجلس النواب السابق والقيادى العمالى.

وأكد تيسير مطر أن الفقيد استطاع خلال مسيرته العمالية والبرلمانية أن يتبنى قضايا المواطنين ويدافع عن حقوق العمال وانحاز دوما إلى دعم مؤسسات الدولة المصرية.

وقدم المحاسب تيسير مطر خالص التعازى لعائلة الفقيد واتحاد العمال داعيا الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.