خلية الإعلام الأمني تصدر بياناً بشأن التعرض الإرهابي في الطارمية

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة بياناً بشأن التعرض الإرهابي في قضاء الطارمية، شمالي بغداد.



وقالت الخلية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية أقدمت على تفجير عبوة ناسفة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد على عجلة همر تابعة للفوج 3 اللواء 59 الفرقة السادسة جيش عراقي".



وبينت، أن "الاعتداء ادى الى استشهاد ٤ مقاتلين ، كمعلومات أولية عن الحادث".

