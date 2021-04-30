شهداء وجرحى بينهم ضابطين بتعرض داعشي في الطارمية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت على دورية تابعة للجيش ضمن قضاء الطارمية شمالي بغداد، تبعها هجوم مسلح من قبل عناصر تنظيم داعش".

وأشار إلى أن "الاعتداء أسفر عن استشهاد ضابطين أحدهما برتبة رائد وهو آمر سرية الفوج الثالث لواء مشاة 59،والآخر برتبة ملازم أول، وإصابة منتسبين اثنين بجروح مختلفةً".