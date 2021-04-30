ليبيا تحبط محاولة مليشيات تهريب سبائك ذهب لتونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقت الأجهزة الأمنية القبض على نجل شقيقة المليشياوي البارز عبد الرؤوف كاره، خلال تهريبه سبائك ذهبية عبر معبر رأس جدير الحدودي مع تونس.

وأكدت مصادر أمنية وصحف ليبية، أن محمد بالنور ابن شقيقة المليشياوي كاره حاول تهريب سبائك ذهب وعملات أجنبية من منفذ راس جدير، وتم إلقاء القبض عليه أثناء عملية التهريب.

وقالت مديرية أمن زواره، إنها سلمت لمصرف ليبيا المركزي العملات الأجنبية، وسبائك الذهب التي تم ضبطها في راس جدير خلال محاولة ابن شقيقة عبدالرؤوف كارة، آمر جهاز الردع، تهريبها لتونس.

وأوضحت المديرية في بيان، أنها سلمت المضبوطات المكونة من العملات أجنبية "الدولار ويورو وعدد من سبائك الذهب، إلى اللجنة المشكلة وكيل النيابة بمكتب النائب العام

وتابعت أن "محمد بالنور" حاول تهريب مبلغ يقدر بـ 2 مليون يورو، وبعض الكيلو جرامات من سبائك الذهب الخالص.





وفي وقت سابق، أعلنت مديرية أمن زوارة اختطاف مدير مديرية أمن زوارة العميد "عماد الدين عبزة" فجر 6 إبريل/ نيسان الجاري، لتعلن مليشيا الردع ، التي يقودها عبدالرؤوف كاره، أنها ألقت القبض على العميد عبزة بناء على شكوى من مواطن ليبي.

وتضم مدن المنطقة الغربية وكتائب مسلحة وعناصر إرهابية ومهربين للوقود، وتشكيلات مسلحة ومليشيات مؤدلجة خاصة في العاصمة طرابلس التي تضم العدد الأكبر والأخطر للمسلحين والإرهابيين.





وتتناحر تلك المليشيات المسلحة بين الحين والآخر، بهدف تعزيز سيطرتها على بعض المناطق في العاصمة طرابلس، واستنزاف ثروات أخرى.

وتضع تلك الحوادث وغيرها من أعمال العنف والانفلات الأمني، الحكومة الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة أمام تحد كبير، ممثلا في ضرورة وضع حد للمليشيات وتجفيف منابع تمويلها، وتأهيل عناصرها، وإعادة إدماج من يصلح منهم داخل هياكل أمنية.

وتوقع محللون لـ"الخليج 365" في وقت سابق، أن تواجه حكومة الدبيبة تعنتا من المليشيات المسلحة، التي لن تتنازل بسهولة عن المكتسبات التي حققتها الفترة الماضية، وأنعشت خزائنها من أموال الدولة الليبية.



