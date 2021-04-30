هنية: تأجيل الانتخابات مصادرة لحق الفلسطينيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبر إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن الأسباب التي استند إليها الرئيس الفلسطيني لتأجيل الانتخابات غير مقنعة.

وقال هنية في كلمة مساء الجمعة: "لأسباب غير مقنعة اتخذ قرار التأجيل، وما دام القرار مرهونًا بالاحتلال وبروتوكولات أوسلو؛ معنى ذلك أن التأجيل يعني الإلغاء، ومصادرة حق شعبنا الفلسطيني في اختيار قياداته".

وكان الرئيس الفلسطيني أعلن، فجر الجمعة، تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 22 مايو/أيار إلى أجل غير مسمى وسط انتقاد العديد من الفصائل والقوائم الفلسطينية.

وكشف هنية النقاب في كلمة تلقت ”الخليج 365” نصها: "خلال حوار القاهرة، كنا نعلم وندرك أن الاحتلال قد يمنع الانتخابات في القدس، ومع ذلك كل الفصائل والمشاركين في الحوار أكدوا أننا سنمضي في هذه المعركة، وأن القدس معركة وطنية واشتباك سياسي، وأننا سنجري الانتخابات في القدس مهما كانت التحديات والعقبات".

وأضاف: "لا نختلف مع حركة فتح ولا مع أي جهة على ضرورة إجراء الانتخابات في القدس، ولكن الخلاف مع الأخ أبو مازن هو أن نرهن قرارنا وإرادة شعبنا إلى الاحتلال الإسرائيلي، أو أن نرضخ لإرادة المحتل، أو أن نستجيب لرغبة هذا الطرف أو ذاك".

وأشار هنية إلى أنه "أخبرت أبو مازن في آخر اتصال جرى بيننا أننا جميعا موحدون في معركة القدس، وجميعنا متمسكون وملتزمون بضرورة إجراء الانتخابات في القدس".

وكشف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" النقاب أنه أخبر الرئيس عباس أنه "إذا رفض الاحتلال إجراء الانتخابات في القدس، فنحن سنضع صناديق الاقتراع في ساحات المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، ومؤسساتنا الفلسطينية، وإذا قرر الاحتلال استخدام همجيته فليكن اشتباكًا سياسيًا، ولنري العالم بلطجة الاحتلال السياسية وتعديه على حرية شعبنا".

واعتبر هنية أنه "بعد قرار التأجيل المؤسف، وضعنا الساحة الفلسطينية في منطقة تشبه الفراغ، وهناك قضايا كبيرة كان يجب معالجتها من خلال المؤسسات التي ستشكل بعد الانتخابات.".

وقال: "قرار التأجيل فيه من التعقيدات ما يمكن أن يعيد الوضع الفلسطيني إلى مربع المناكفات، نحن في حماس لا نريد أن نحول هذا الوضع إلى صراع فلسطيني داخلي، بل نريد أن نستمر في لغة الحوار والتواصل والتوافق مع الكل الفلسطيني".

ودعا هنية "إلى لقاء وطني جامع تشارك فيه القوائم والفصائل لكي نتدارس بيننا كيف يمكن أن نمضي في المرحلة القادمة، وأن نتجاوز هذه المرحلة".

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس": "ما زلنا نعتقد أنه بإمكاننا إجراء الانتخابات في موعدها 22-5 في القدس أولًا" دون مزيد من التفاصيل.