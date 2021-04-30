الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بتأجيل الانتخابات العامة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم الجمعة مرسوما رئاسيا بتأجيل إجراء الانتخابات العامة التي تمت الدعوة لها بمرسوم في يناير الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن هذا القرار جاء "بعد منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التحضير للانتخابات وإجرائها في القدس المحتلة".

وأضافت الوكالة أن القراء جاء أيضا "على ضوء قرار اجتماع القيادة الفلسطينية الموسع الذي شمل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة (فتح) وقادة فصائل العمل الوطني الفلسطيني وشخصيات وطنية".

واجتمعت القيادة الفلسطينية مساء أمس الخميس واتخذ القرار بتأجيل الانتخابات إلى حين السماح لأهل القدس بالانتخاب في المدينة.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية في 22 من مايو القادم تليها الانتخابات الرئاسية نهاية يوليو القادم.

وقال الرئيس عباس في كلمة ألقاها في بداية اجتماع القيادة الفلسطينية مساء أمس إن سلطات الاحتلال لم توافق على إجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس متذرعة بعدم وجود حكومة.

وأوضح عباس أنه وصلت رسالة من الاحتلال نصها "نحن نأسف أننا لا نستطيع أن نعطيكم جوابا على القدس والسبب ليس لدينا حكومة لتقرر" وأضاف مستهجنا "كل يوم تصدر قرارات حكومية بإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية.. من أين أتت الحكومة ومن الذي أصدر هذه القرارات أن تقف الشرطة إلى جانب المستوطنين لقتل أهلنا في القدس".