مدير مكتب روحاني: مفاوضات فيينا تمر بأيام مصيرية وفيها صعوبات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 30 أبريل 2021

الخليج 365- متابعات

قال مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي، اليوم الجمعة، إن المفاوضات النووية الجارية في فيينا ”تمر بأيام مصيرية وفيها بعض الصعوبات“، مستدركاً: ”على الرغم من ذلك نشهد أجواء إيجابية في فيينا“.



وعبر واعظي، بحسب ما نقل عنه موقع الحكومة الإيرانية، عن ارتياحه لعملية محادثات فيينا، مضيفاً: ”إذا استمرت العملية على هذا النحو، فسنرى بعض التقدم في هذه المفاوضات“.

وأوضح: ”المفاوضات النووية في فيينا تأتي في الإطار الذي رسمه كبار المسؤولين في البلاد واستيفاء الشروط التي أعلنها المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي هذا الاتجاه نحاول مراقبة كل هذه الحوارات، الاعتبارات والقوانين وأطر الاتصال لتحقيق المرونة ورفع العقوبات“.

وفي حديثه عن الآفاق المستقبلية للاقتصاد الإيراني في حال رفع العقوبات الأمريكية، قال واعظي: ”من خلال رفع العقوبات القمعية ضد إيران، ستكون هناك بلا شك أيام جيدة في انتظار اقتصاد البلاد ومعيشة الشعب، وستحاول الحكومة استخدام كل فرصة لتحقيق هذا الهدف“.