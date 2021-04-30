حالة وفاة جديدة بكورونا في شمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء- أشرف سويلم:

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة جديدة كانت تتلقى العلاج بقسم العزل بمستشفى العريش العام ليرتفع بذلك إجمالي وفيات شمال سيناء منذ بداية الجائحة إلى 149 حالة وفاة.

وأوضح البيان، أن حالات الشفاء اليوم بلغت 23 حالة شفاء، وجرى تسجيل إصابة جديدة بكورونا بالمحافظة اليوم، فضلًا عن وجود 83 حالة عزل منزلي و 19 حالة تحت الحجز بأقسام العزل بمستشفى العريش العام.

وكشف البيان، أن إجمالي المصابين بالمحافظة منذ بداية الجائحة بلغ 405 حالات، وإجمالي حالات الشفاء بلغ 2415.

