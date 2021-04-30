أمريكا تتهم الصين بنقض اتفاق المرحلة 1

اتهمت الولايات المتحدة، الصين، بنقض اتفاق تجاري بينهما، الذي أطلق عليه اسم "المرحلة 1" وكان بمثابة مرحلة مبدئية يتم على أساسها تعليق تبادل الرسوم الجمركية بين الطرفين لحين حل مواضيع الخلاف التجاري بين الطرفين.

وكان الاتفاق قد أُبرم في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب،و قال مكتب التجارة التابع لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في تقرير جديد، إن الصين لم تف بالتزاماتها لحماية الملكية الفكرية الأمريكية بموجب (المرحلة 1) من اتفاق التجارة الأمريكي الصيني الموقع العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الصين أدخلت تعديلات على قانون براءات الاختراع وقانون الملكية الفكرية والقانون الجنائي العام الماضي ونشرت مسودات لبضعة إجراءات تنظيمية متعلقة بالملكية الفكرية.

وقال المكتب "لكن تلك الخطوات صوب الإصلاح تتطلب تطبيقا عمليا وفعالا ولا ترقى للمدى الكامل للتغيرات الأساسية المطلوبة لتحسين مجال الحفاظ على الملكية الفكرية في الصين".

وكان بايدن قد أعلن في وقت سابق أنه لا يعتزم إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 25% على نصف واردات الصين بشكل فوري.

وأوضح في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز في ديسمبرالماضي إنه أيضا لن يتخذ إجراءً فوريا لإلغاء اتفاق "المرحلة 1".وبموجب الاتفاق، وافقت الصين على زيادة مشترياتها من المنتجات والخدمات الأمريكية بما لا يقل عن 200 مليار دولار في 2020 و2021.

وفي إطار المعاهدة وافقت واشنطن على تخفيض بنسبة 50% للرسوم الجمركية الإضافية المطبقة منذ الأول من سبتمبر، وتتعلق بمنتجات صينية بقيمة 120 مليار دولار.

لكن تم الإبقاء على أغلبية الرسوم الجمركية المفروضة على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولاروحتى سبتمبر الماضي، مددت أمريكا آجال بعض الاستثناءات من الرسوم الجمركية على سلع صينية لمدة 4 أشهر فقط بدلا من عام لإبقاء الضغط على الصين.