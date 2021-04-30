بعد حادثة التدافع في جبل الجرمق… بايدن يعرض المساعدة على إسرائيل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 30 أبريل 2021 10:09 مساءً - منذ 3 ثواني

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه عرض المساعدة على إسرائيل، في ظل حادثة تدافع خلفت مساء أمس الخميس عشرات القتلى خلال حفل ديني في جبل الجرمق.

وأكد بايدن في بيان صدر عنه اليوم الجمعة أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعرب نيابة عن الشعب الأميركي عن تعازيه إلى “أصدقائنا في إسرائيل”.

وتابع: “وجهت فريقي بعرض مساعدتنا على حكومة إسرائيل وشعبها في التعامل مع الكارثة ورعاية الجرحى”.

وذكر بايدن أن فريقه يعمل على التأكد من صحة التقارير عن إمكانية وجود مواطنين أميركيين بين القتلى والجرحى جراء الحادث المأساوي.

وأسفر حادث التدافع الذي وقع مساء أمس خلال حفل “لاك بوعومر” الديني اليهودي عن مقتل 45 شخصا وإصابة أكثر من 150 آخرين، وذلك بحسب RT