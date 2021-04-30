المعارضة التركية تطالب وزير الصحة بالاستقالة

محمد الفلاح - الجمعة 30 أبريل 2021

طالبت المعارضة التركية باستقالة وزير الصحة فخر الدين قوجة، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهوريت" التركية المعارضة، الخميس، جاءت دعوة الوزير للاستقالة على لسان يوكسَلْ طاشقين، نائب رئيس الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا.

وشدد المعارض التركي على ضرورة استقالة قوجة، "بسبب عدم تمكنه من توفير لقاح كورونا خلال الشهرين الماضيين وحتى الشهرين المقبلين".

وتابع قائلا "من لا يستطع إدارة أزمة كورونا من المسؤولين، لا سيما وزير الصحة، فيجب أن يتقدم باستقالته ليأتي من هو أجدر لإنقاذ تركيا من هذا الوضع".

وبدأ الإغلاق الشامل في عموم تركيا، اعتبارًا من مساء الخميس، وحتى فجر الإثنين 17 مايو/أيار المقبل؛ لمواجهة تفشي الوباء بالبلاد، وتسجيل إصابات ووفيات قياسي.

وتماشيًا مع قرار الإغلاق الكامل الذي اتخذته الحكومة التركية الإثنين الماضي، سيستمر حظر التجول حتى التاريخ المذكور دون تمييز بين أيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع.

وتشهد تركيا منذ فترة ارتفاعًا كبيرًا في إصابات ووفيات فيروس كورونا جعلتها على رأس الدول الأوروبية من حيث عدد الإصابات اليومية والوفيات الناجمة عنها.

وفي 1 مارس/آذار الماضي تم انطلاق المرحلة الأخيرة من العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل مشروط.

وكانت الحكومة التركية قد اتخذت إجراءات احترازية جديدة لخفض سرعة انتشار الفيروس بعدما عجزت عن التحكم به، حيث تم مد فترة حظر التجوال خلال أيام الأسبوع، لتبدأ من التاسعة مساء، وتقرر إغلاق المطاعم والمقاهي حتى نهاية شهر رمضان، غير أن هذه الإجراءات لم تفلح في خفض الزيادة في الإصابات، لتتجه إلى الإغلاق الشامل الذي بدأ اليوم.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة التركية على موقعها الإلكتروني تسجيل 339 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة رفعت الإجمالي إلى 39737، فيما تم تسجيل 37 ألفًا و674 إصابة جديدة رفعت الإجمالي إلى 4 ملايين و788700 إصابة بكورونا.