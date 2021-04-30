عشرينية تنتحر رمياً بالرصاص في الناصرية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "امرأة تبلغ من العمر 26 وعشرين عاماً أقدمت على الانتحار بواسطة إطلاق النار على نفسها ضمن قضاء الدواية في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث لكشف أسباب ودوافع الانتحار".



يشار إلى أن حالات الانتحار قد ارتفعت مؤخراً في العراق.