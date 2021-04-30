انت الان تتابع خبر تظاهرة ليلية في كربلاء تطالب بعدم تحويل المستشفى التركي للاستثمار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نظم العشرات من أهالي محافظة كربلاء، اليوم الجمعة، تظاهرة وسط المدينة للمطالبة بفتح المستشفى التركي وعدم تحويلها للاستثمار.