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تظاهرة ليلية في كربلاء تطالب بعدم تحويل المستشفى التركي للاستثمار

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بغداد - ياسين صفوان - نظم العشرات من أهالي محافظة كربلاء، اليوم الجمعة، تظاهرة وسط المدينة للمطالبة بفتح المستشفى التركي وعدم تحويلها للاستثمار.
وقال مصدر أمني في حديث لـ الخليج 365، إن "التظاهرة انطلقت من فلكة التربية وجابت شوارع المحافظة، فيما ردد المتظاهرون هتافات طالبوا فيها رئيس الوزراء ومحافظ كربلاء بكشف المتورطين بعدم افتتاح المستشفى".

وطالب المتظاهرون، بحسب المصدر، هيئة النزاهة "بفتح تحقيق لمعرفة أسباب عدم افتتاح المستشفى للمواطنين على الرغم من وجود مستشفى حكومي واحد في كربلاء بنيت في سبعينيات القرن الماضي".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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