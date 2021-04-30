انت الان تتابع خبر القبض على سبعة متهمين بالسرقة في نينوى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على سبعة متهمين بالسرقة.
وقالت القيادة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن " مديرية مكافحة الإجرام التابعة لها وبناء على مذكرات قبض صادرة عن القضاء، تمكنت من إلقاء القبض على سبعة متهمين بقضيتي سرقة وفق المواد القانونية ٤٤٣ ق ع و ٤٤٦ ق ع".
وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتدوين اقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفهم وفق مواد الاتهام، تم القبض عليهم في عدد من مناطق واحياء الجانب الايسر".
وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتدوين اقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفهم وفق مواد الاتهام، تم القبض عليهم في عدد من مناطق واحياء الجانب الايسر".