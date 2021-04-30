القبض على سبعة متهمين بالسرقة في نينوى

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على سبعة متهمين بالسرقة.

وقالت القيادة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن " مديرية مكافحة الإجرام التابعة لها وبناء على مذكرات قبض صادرة عن القضاء، تمكنت من إلقاء القبض على سبعة متهمين بقضيتي سرقة وفق المواد القانونية ٤٤٣ ق ع و ٤٤٦ ق ع".



وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتدوين اقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفهم وفق مواد الاتهام، تم القبض عليهم في عدد من مناطق واحياء الجانب الايسر".

