غداة الإغلاق العام.. تركيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا 

محمد الفلاح - الجمعة 30 أبريل 2021

سجلت تركيا، الجمعة، 394 وفاة بمرض "كوفيد- 19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وتعد حصيلة الوفيات الجديدة هي اليومية الأعلى منذ بدء الجائحة لتصل حصيلة الوفيات إلى 40131، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التركية.

وأظهرت البيانات تسجيل 31891 إصابة جديدة خلال الفترة نفسها ليصل إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و820 ألفا منذ بدء الجائحة.

وتشهد تركيا منذ فترة ارتفاعا كبيرا في إصابات ووفيات فيروس كورونا.

وكانت الحكومة التركية اتخذت إجراءات احترازية جديدة لخفض سرعة انتشار الفيروس بعدما عجزت عن التحكم به، حيث تم مد فترة حظر التجوال خلال أيام الأسبوع لتبدأ من التاسعة مساء وتقرر إغلاق المطاعم والمقاهي حتى نهاية شهر رمضان، غير أن هذه الإجراءات لم تفلح في خفض الزيادة في الإصابات.، لتتجه إلى الإغلاق الشامل الذي بدأ الخميس ويستمر حتى 17 مايو/أيار.

والخميس أيضا، طالبت المعارضة التركية باستقالة وزير الصحة، فخر الدين قوجة، لفشله في الحيلولة دون تفشي الفيروس.