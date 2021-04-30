شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدن» يعتزم منع دخول القادمين من الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول بالبيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيفرض قيودا جديدة على السفر تتعلق بالهند بدءا من يوم الثلاثاء في ضوء تفشي جائحة كوفيد-19 هناك، وهو ما يمنع معظم القادمين من جنسيات غير أمريكية من دخول الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول أن القيود الجديدة تأتي ضمن توصية من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "وفي ضوء ارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد-19 على نحو غير عادي في الهند وانتشار سلالات عديدة من المرض هناك".