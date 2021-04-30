شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. طريقة جديدة لتحديد العدد الفعلي لوفيات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت روسيا 400 ألف وفاة أكثر من المعدل الطبيعي في الفترة من أبريل العام الماضي إلى مارس في ظل انتشار وباء فيروس كورونا، وفق تقديرات لرويترز تستند إلى بيانات وكالة الإحصاءات الرسمية في روسيا نُشرت اليوم الجمعة.

والزيادات في عدد الوفيات عن معدلاتها الطبيعية، والتي يقول علماء أوبئة إنها أفضل طريقة لتحديد العدد الفعلي لوفيات كوفيد-19، تتجاوز الأرقام الرسمية لوفيات كوفيد-19 في كثير من الدول.