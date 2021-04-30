ذي قار تشتبه بتسجيل إصابة بالسلالة الهندية

وقال مدير قسم الصحة العامة في ذي قار، حسين رياض كتاب، للوكالة الرسمية، إن "خبر تسجيل إصابات بالسلالة الهندية في المحافظة، غير صحيح تماماً"، موضحاً أن "رجلاً كبيراً في السن يبلغ 70 عاماً، وصل إلى ذي قار قبل 5 أيام، قادماً من الهند، ومشتبهاً بإصابته مع عائلته بكورونا".وأضاف: "أدخلناه المستشفى لأخذ المسحات وقمنا بعزله للاشتباه بإصابته بالفيروس الهندي، وتم عزل عائلته بالكامل في منزلهم، مع توفير المستلزمات التي تحتاجها" .

وأوضح، أن "الرجل المشتبه اصابته بكورونا، كانت نسبة الأوكسجين لديه عند دخوله مستشفى العزل (33)، وتم وضعه على جهاز التنفس المساعد (السيباب)، واليوم تم رفع السيباب عنه وكانت نسبة الأوكسجين بمعدل ثمانينات، وحالته في تحسن".

وبين، أنه "تم أخذ مسحات متتالية للمشتبه بالإصابة، إحداها كانت نتيجتها سالبة وأخرى موجبة، وتم إرسال مسحات أخرى الى بغداد للتأكد من إصابته إن كانت بالسلالة الهندية أم تمت اصابته هنا في العراق"، مؤكداً ان "كل الاخبار التي تم نشرها حول الموضوع عارية عن الصحة".

