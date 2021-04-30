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ائتلاف العبادي يدعو تركيا لإعادة النظر بسياساتها تجاه العراق

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بغداد - ياسين صفوان - دعا ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، اليوم الجمعة، الحكومة التركية لإعادة النظر بسياساتها تجاه العراق، وذلك بعد عزم انقرة إنشاء قاعدة عسكرية جديدة شمالي البلاد.
وقال الائتلاف في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "يرفض وزير الداخلية التركي عن نية تركيا إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في العراق، ويعده استمراراً بسياسات الانتهاك للسيادة العراقية"، مطالباً، الجهات الرسمية والوطنية "باتخاذ الإجراءات المطلوبة للحفاظ على سيادة العراق".

ودعا النصر، الحكومة التركية "لإعادة النظر بسياساتها تجاه العراق، حفاظاً على المصالح المشتركة والاستقرار وحسن الجوار".

وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قد أعلن اليوم الجمعة، عن عزم بلاده إنشاء قاعدة عسكرية تركية في منطقة ميتينا شمالي العراق، مشيرًا إلى أهمية المنطقة بالنسبة لبلاده.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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